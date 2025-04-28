「今年こそは海外旅行を計画してみようかな」と、夏休みやお盆休みに海外へ遊びに行く計画を立てている人もいるでしょう。海外に行くと英語でのコミュニケーションが必要となる場面もあるので、旅行時に使うであろうフレーズに限らず、日頃から少しでも英語に触れておくと安心感にもつながりますよね。また、昨今は訪日外国人観光客も増えているので、日本にいても英語での会話が必要となる場面があるかもしれません。そこで覚えて