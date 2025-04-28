日本相撲協会は２８日、大相撲夏場所（５月１１日初日・両国国技館）の新番付を発表した。先場所で優勝同点の１２勝と活躍した高安（田子ノ浦）は東小結に昇進した。小結だった２０２４年初場所以来、８場所ぶりの三役復帰となる。高安は春場所の優勝決定戦で大関・大の里に敗れ、３５歳での悲願の初賜杯は逃したが、技能賞を受賞。１３度の三賞受賞は武双山、土佐ノ海、琴光喜と並ぶ歴代７位の記録となっていた。三役以上