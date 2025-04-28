日本相撲協会は２８日、大相撲夏場所（５月１１日初日・両国国技館）の新番付を発表した。先場所で十両優勝の草野（伊勢ケ浜）は西十両筆頭となった。新十両の春場所は西同１４枚目で１４勝１敗。初日から１２連勝と新十両の連勝記録を打ち立て、４８年ぶりとなる１２日目での十両優勝。１場所１５日制が定着した１９４９年夏場所以降では、３人目の快挙を遂げた。新十両は宮城改め宮乃風（中村）、三田（二子山）、夢道鵬（