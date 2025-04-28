女優でタレントのファーストサマーウイカが２５日、自身のインスタグラムを更新。漫才コンビ・オール阪神・巨人の２人との豪華スリーショットを公開した。ウイカは「映画『花まんま』で私演じる三好駒子のお父ちゃんはオール阪神師匠です。オール巨人師匠も結婚式のシーンでご一緒でした」と投稿。「オール阪神巨人さんＴシャツで現場行って写真撮っていただきました」と続け、オフショットをアップした。ウイカは若き日のオー