俳優の白洲迅（３２）が２３日、自身のインスタグラムを更新。制服オフショットを公開した。自身が出演するドラマを告知した白洲は「さすがにもうないと思ってた制服。嬉し恥ずかしでしたな。笑ご覧ください！」と投稿。ブルーのスポーツバッグを担ぎ、半袖の白シャツを着た立ち姿を披露した。この投稿にファンからは「高校生まだいける！！！！」「全然違和感ないですね」「めっちゃ似合っててかっこよきです」など、絶賛