小泉今日子と中井貴一がダブル主演する月9ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第3話が28日の今夜放送される。【写真】和平（中井貴一）と千次（三浦友和）が居酒屋で意気投合『続・続・最後から二番目の恋』第3話場面カット本作は、鎌倉を舞台に小泉演じるテレビ局プロデューサーの主人公と、中井演じる市役所で働く公務員の恋を描いたロマンチック＆ホームコメディー。2012年1月に第1期