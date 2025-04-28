栃木県の東北道で起きた逆走した車による正面衝突事故で、現場に目立ったブレーキ痕が残されていなかったことがわかりました。【映像】前方部分が破損した車26日午後10時すぎ、那須塩原市の東北道上りで、逆走した車が黒磯パーキングエリアから500mほどの場所で車と接触し、その直後に別の車と正面衝突しました。逆走した車の前原勇太さん（42）と正面衝突した車の岩手県の平岡勝利さん（56）が死亡しました。平岡さんはゴー