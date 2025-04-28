ワイルドピッチとパスボール 投球をキャッチャーが捕球できずに、逸らす間にランナーが進塁することがある。このとき、スコアラーは投球の質を判断しなければならない。 投球が悪かったら、ワイルドピッチ。キャッチャーが捕球ミスをしたのなら、パスボールとなる。またピッチャ