●話し方の真似ではなくメカニズムを理解 川栄李奈演じる新人マネージャー・神田川美和が、TOYOプロダクション4部所属の崖っぷちタレントたちを再生させていく日本テレビ系ドラマ『ダメマネ！ ―ダメなタレント、マネジメントします―』(毎週日曜22:30〜)。27日放送の第2話では、富田望生演じる新人俳優・後藤沙紀が、吃音(きつおん)がありながら一度は挫折した役者の道に一歩踏み出す姿が描かれた。吃音とは、「音の繰り返し、ひ