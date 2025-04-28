●話し方の真似ではなくメカニズムを理解 川栄李奈演じる新人マネージャー・神田川美和が、TOYOプロダクション4部所属の崖っぷちタレントたちを再生させていく日本テレビ系ドラマ『ダメマネ！ ―ダメなタレント、マネジメントします―』(毎週日曜22:30〜)。27日放送の第2話では、富田望生演じる新人俳優・後藤沙紀が、吃音(きつおん)がありながら一度は挫折した役者の道に一歩踏み出す姿が描かれた。吃音とは、「音の繰り返し、ひ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. TBS社長同期?ホランの楽屋侵入か
- 2. 娘がいじめられ不登校 母は絶望
- 3. 女子アナとの噂 さんま真相告白
- 4. 富士山で男性救助 4日前にも救助
- 5. 裏で神対応 江頭への評価が一変
- 6. 毎日性行為を強要 11年で6人出産
- 7. 3冠牝馬の安楽死「言葉出ない」
- 8. サウナの「ととのう」気絶状態か
- 9. 野良猫の反応がネットで話題に
- 10. 久保&三笘 日本人最高額の移籍か
- 1. 富士山で男性救助 4日前にも救助
- 2. 保育士死亡 男が「メッセージ」
- 3. 東北道事故 トラック運転手逮捕
- 4. 3人死亡の東北道事故 42歳が逆走
- 5. 保育士死亡 男を「応援」の間柄?
- 6. 山口組の組長現る 昼間の駅騒然
- 7. 期末試験廃止 悠仁さまに忖度か
- 8. 高速逆走 目立つブレーキ痕なし
- 9. パパ活? ラブホに大病院の理事長
- 10. 車のタイヤが外れ4人に衝突 長野
- 1. 約200万消える 母が真相を語り涙
- 2. 「赤旗」苦境 10億円の寄付募る
- 3. 外食チェーンへ…募る客の不信感
- 4. スキー観光地「8割が外国人?」
- 5. 闇バイト許さない「攻める防犯」
- 6. 両腕ない男児 TDLで乗れず大泣き
- 7. 死産した乳児のドレス作るワケ
- 8. パンダ4頭返還 安住アナが私見
- 9. 仮面で運動 ネット通称候補増殖
- 10. ベトナムと自由貿易強化へ協力したいと首相
- 1. トランプ停戦案に世界騒然
- 2. 「粗末すぎ」韓国弁当に批判殺到
- 3. バチカン「UFO隠蔽」疑惑再燃
- 4. 日本のおかげ 魚嫌いの仏人感動
- 5. イラン大規模爆発 800人超がけが
- 6. トランプ氏の支持率 米紙が報道
- 7. 米研究 CO2から炭化水素を合成
- 8. コアラ約700匹を狙撃し殺処分 豪
- 9. 「週3日」断食で減量効果に驚き
- 10. 韓国のネット「ダメ親の劣等感」
- 1. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 2. 水道水が飲める世界9カ国 ほかは
- 3. ラーメン「味噌ブーム」到来か
- 4. 地頭のいい人がやっている習慣
- 5. スマホ広告を完全ブロック 裏技
- 6. 年収1000万円世帯 どれほどいる?
- 7. 日本の平均年収 10年前との違い
- 8. 「人間不信になる」現場職の悲痛
- 9. 「別府」でも「有馬」でもない温泉地の人気ホテルNo.1は？…温泉大賞〈西日本旅館・ホテル部門〉トップ3【2025年最新ランキング】
- 10. ミャクミャクの小型扇風機が登場
- 1. GalaxyからXiaomiに変えた結果
- 2. ソニー「Xperia1 VII」認証通過
- 3. Facebookの告発本 衝撃的な中身
- 4. 唾で睡眠障害など判定 手法開発
- 5. PS2の販売台数が公式に1億6000万台を突破、発売から11年後の2011年以降も1000万台を売り上げ最も売れたゲーム機に
- 6. ストレンジ・ダーリンが映画化
- 7. 超遮熱率65%超 折りたたみ傘最強
- 8. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 9. 「iPhone 17 Pro」新色はスカイブルー、アルミフレームにMacBook Airでも人気の明るい色を採用
- 10. Googleの2025年第1四半期の収益は約12兆9000億円で前年同期比12％の成長、YouTubeの有料会員数は1億2500万人超え＆Gemini APIのユーザーは200％増加
- 11. 三菱UFJ銀行が次世代AI共通基盤にDatabricksを採用
- 12. 「Docusign IAM for CX」発表会 / 神楽坂 囲炉裏焼肉 祇園、クラウドファンディングを開始【まとめ記事】
- 13. EpicのApp Store裁判、アップルには決済システム強制禁止の判決。一方でEpicの規約違反も認定
- 14. お台場に持続可能な未来を作る技術が集合「SusHi Tech Tokyo 2024」 「アーカックス」や「ファイバリオン」、各種モビリティなどロボットも登場
- 15. Galaxyスマホ購入で忘れ物防止タグやイヤホンプレゼント、サムスンが「GWキャンペーン」
- 16. スター・ウォーズに惹かれる理由
- 17. 「支店長と副支店長が、ラブホから出てきた姿を激写」不倫がバレた銀行員たちの顛末――仰天ニュース特報
- 18. ペットボトルと合体「霧王」
- 19. Insta360、羽田空港にポップアップストア 抽選で「Insta360 X5」が当たる
- 20. アップルが新スマートウォッチ「Apple Watch Series 4」を発表！画面が大きくデザインが洗練され、心電図測位に対応。9月14日予約開始、9月21日発売で、価格は約5万円から
- 1. 3冠牝馬の安楽死「言葉出ない」
- 2. 久保&三笘 日本人最高額の移籍か
- 3. 久保ら3選手退団へ ソシエダ激震
- 4. 男子ゴルフ前澤杯 客少なく反省
- 5. リバティアイランドに安楽死処置
- 6. 結婚記念 中尾明慶の投稿に反響
- 7. おさむ氏の「誕プレ」投稿に感動
- 8. 【スターダム】上谷沙弥 中野たむとの敗者引退マッチ制す「お前のすべてを奪って分かった。私はお前のことが大好きだ」
- 9. J最新順位が話題「魔境すぎる」
- 10. 伝説プロレスラー「復活」に感涙
- 1. TBS社長同期?ホランの楽屋侵入か
- 2. 女子アナとの噂 さんま真相告白
- 3. 裏で神対応 江頭への評価が一変
- 4. 毎日性行為を強要 11年で6人出産
- 5. 平蔵氏 トランプ氏は日本の敵
- 6. 楽しんご 35万円盗まれ被害届
- 7. さとみぶった斬る 永野巡り指摘
- 8. 戸谷公人 結婚&芸能界引退を発表
- 9. 永野芽郁 SNSコメ欄に批判7000件
- 10. 消費税減税は悪手 河野氏が説明
- 1. 夫の浮気 10年後の代償
- 2. 「失明しますよ」益若を襲った病
- 3. 「命よりソシャゲ」夫に衝撃事実
- 4. 貧困家庭育ちの足裏 何が支えに
- 5. 子どもの命よりソシャゲが大事?
- 6. メーガン妃が匂わせ動画を投稿
- 7. GUのふんわり大人可愛いキャミ
- 8. Amazonセール特価 注目の特価は
- 9. Amazonセール特価 注目の特価は
- 10. 母の直感を無視した代償