Amazon Original 日本ドラマ『私の夫と結婚して』が、6月27日よりPrime Videoにて240 以上の国や地域で世界独占配信されることが決定し、小芝風花、佐藤健、白石聖、横山裕が出演することが発表された。 参考：小芝風花、28歳の誕生日にピースの自撮りショット「中身もお芝居も、成長できるように」 本作は、NAVERウェブ小説『私の夫と結婚して』を、日韓共同プロジェクトとして日本で映像化するもの。原作は韓国で