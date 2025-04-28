【モデルプレス＝2025/04/28】女優の小泉今日子、俳優の中井貴一がW主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ「続・続・最後から二番目の恋」（毎週月曜よる9時〜）の第3話が、28日に放送される。【写真】「最後から二番目の恋」キャスト「胸熱」と話題の3ショット◆小泉今日子＆中井貴一主演「続・続・最後から二番目の恋」本作は、古都・鎌倉を舞台に、小泉演じるテレビ局プロデューサーの主人公と、中井演じる鎌倉市役所で働く公務員