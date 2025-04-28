[ソウル ２８日 ロイター] - 北朝鮮は２８日、金正恩朝鮮労働党総書記の命令でロシアに派兵し、ウクライナとの戦闘に参加していることを初めて認めた。国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）は、北朝鮮兵がウクライナに占領されたロシア領の解放に重要な貢献をしたと伝えた。朝鮮労働党はロシア西部クルスク州を解放するための戦闘が勝利で終わったとして、北朝鮮とロシアの間の「確固たる軍事的友好関係の最高戦略レベル」を示したと表