小芝風花（28）と佐藤健（36）が、Amazonオリジナルドラマ「私の夫と結婚して」（Prime Videoで6月27日配信開始、毎週金曜日2話ずつ配信）でダブル主演することが27日、分かった。2人は今作で初共演。親友と夫の裏切りで命を落とし、復讐（ふくしゅう）を誓う神戸美紗を小芝が、美紗の“2度目の人生”に介入するクールな部長、鈴木亘を佐藤が演じる。韓国で話題を呼んだ同名ウェブ小説を映像化。原作はウェブ漫画化され、韓国で実