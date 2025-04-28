南西防衛の拠点となる航空自衛隊新田原（にゅうたばる）基地（宮崎県）に配備される戦闘機「Ｆ３５Ｂ」を巡り、防衛省の訓練計画に地元が猛反発している。住民への事前説明が不十分だったため、自衛隊の活動に理解を示してきた人たちも不信感を募らせている点が特徴だ。防衛力の抜本的な強化を進める上で、地元に丁寧に説明することの重要性を改めて示した。（溝田拓士、宮崎支局波多江航）宮崎の基地「最小限」→１００回「