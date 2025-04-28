◆ プロ2度目となる先発登板でも冷静、6回1失点甲子園で迎えた巨人との伝統の一戦、阪神・伊原陵人がプロ2度目となる先発登板で好投を見せた。3回、投手の堀田賢慎に安打を許すと、一死二塁、三塁から吉川尚輝の内野ゴロの間に失点。これが16イニング目でのプロ初失点となった。それでも後続を打ち取り、最小失点でマウンドを後にした。許したのはこの1点のみで自己最多の6回を投げ、4安打1失点と好投。援護がなく勝ち星はつか