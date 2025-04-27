現行最上級のハイエンドなのにリーズナブルな価格！フラッグシップスマホ「POCO F7 Ultra」をレビュー既報通り、Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）が「Xiaomi」ブランドや「Redmi」ブランドと並行して展開しているオンライン専売の「POCO」ブランドにおいて5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「POCO F7 Ultra：型番：24117RK2CG）」（Xiaomi Communications製）を日本市場にてて2025年3