【MLB】ドジャース8−4パイレーツ（4月26日・日本時間4月27日）【映像】大谷、野手の隙をついた“一瞬の動き”4月26日（日本時間4月27日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対ピッツバーグ・パイレーツの一戦で、ドジャース・大谷翔平の相手の隙を突くタッチアップが話題となっている。1回表・パイレーツは無得点、迎えたその裏・ドジャースの攻撃。この回先頭の1番・大谷は、パイレーツ先発ミッチ・ケラーに