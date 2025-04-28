◆高校野球◇春季静岡県大会▽準々決勝浜松商３−５磐田南※延長１１回タイブレーク（２７日・草薙球場）磐田南は、延長１１回タイブレークで浜松商を下し、１９９３年以来の４強入り。山田堅正（けんせい）投手（３年）が１６奪三振で完投した。東海切符が懸かる準決勝は５月３日、草薙球場において桐陽―日大三島、磐田南―聖隷クリストファーのカードで行われる。磐田南の山田は最後の打者を三振に切ってとると、こん