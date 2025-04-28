ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年4月28日（月）〜5月4日（日・祝）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【牡牛座（おうし座）】今週は、まっさらな気持ちで1週間を過ごすことになりそう。外出先で偶然友人に会うなど、人と人とのつながりを実感できる