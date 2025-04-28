出演本数160本！この4月末から7月にかけて、都内2か所の映画館で、“3タイプ”の「若尾文子映画祭」が、開催される。これが前代未聞の特集上映とあって、ファンの間で話題になっている。【写真を見る】下町娘から妖艶な人妻、悪女まで。驚異的な幅の広さを示す大女優「若尾文子さんといえば、日本映画史上のレジェンドです。出演本数は約160本。今回は、そのうちの62本、実に4割近くが上映されるのです。女優をフィーチャーした