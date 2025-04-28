東京駅から東北新幹線「はやぶさ」に乗って約4時間。気がつけば仙台や盛岡どころか新青森も通り過ぎ、窓の外は漆黒の暗闇。「はやぶさ」の一部は、新青森駅からそのまま北海道新幹線に直通、津軽海峡を青函トンネルで駆け抜けて北海道に上陸する。その終着は、新函館北斗駅だ。◤画像◢：北海道新幹線“ナゾの終着駅”「新函館北斗」を写真で一気に見る北海道新幹線が開業したのは2016年3月だから、もう今年で10年目