ベッセント米財務長官中国は高関税に耐えられず交渉のテーブルにつくことになるだろう ベッセント米財務長官は中国を除く17カ国の主要貿易相手国と交渉が進行中だ、特にアジア諸国との交渉は順調に進んでいると述べた。中国は145%という高関税に耐えられず交渉のテーブルにつくことを余儀なくされるだろうとも述べた。