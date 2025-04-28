川栄李奈が主演し、安田顕が共演するドラマ『ダメマネ！ −ダメなタレント、マネジメントします−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第2話が27日に放送され、富田望生が新人女優役で登場し、涙ながらに自身の秘密を告白すると、ネット上には「お芝居本当にすごい」「さすがだよ！素晴らしい」「演技がリアル」といった声が相次いだ。【写真】美和（川栄李奈）と祐士（山田涼介）ドラマ『ダメマネ！ −ダメなタレント、マ