◆高校野球◇春季静岡県大会▽準々決勝聖隷クリストファー５−１御殿場西（２７日・愛鷹球場）４強が出そろった。聖隷クリストファーは御殿場西を下して準々決勝突破。東海切符が懸かる準決勝は５月３日、草薙球場において桐陽―日大三島、磐田南―聖隷クリストファーのカードで行われる。湿っていたバットから快音が響いた、聖隷の３番・渡部哉斗一塁手（３年）が初回１死二塁から左中間へ先制適時二塁打だ。ここまでの