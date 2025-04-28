◆第１７１回天皇賞・春・Ｇ１（５月４日、京都競馬場・芝３２００メートル）第１７１回天皇賞・春・Ｇ１は５月４日、京都競馬場で行われる。１週間を通してさまざまな角度からレースを掘り下げる「考察」は戸田和彦記者が担当する。国内長距離路線は絶対的な王者が不在。新星誕生か、古豪復活かが大きなテーマとなる。プロローグ編では前走で海外重賞制覇を飾り、勢いに乗って参戦してきた４歳馬ビザンチンドリームに注目した。