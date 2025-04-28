【WRC】第4戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月26日／デイ2）【映像】攻める勝田！豪快ドリフトでド派手ターンスペインのカナリア諸島、グラン・カナリア島で行われたWRC（世界ラリー選手権）の2025年第4戦、日本人ドライバーの勝田貴元が見せた果敢なテクニックに、多くのギャラリー、視聴者が興奮させられている。「ラリー・イスラス・カナリアス」は競技初日を終えて、トップ5をトヨタチーム（TGT-WRT）が独占する結果と