◆イースタン・リーグ巨人３―１日本ハム（２７日・Ｇタウン）巨人の又木鉄平投手（２６）が２７日、イースタン・日本ハム戦（Ｇタウン）に先発し、プロ入り後最長の８回１／３を５安打１失点、自己最多となる１２奪三振の快投を見せた。９回１死一塁から適時二塁打を許して完封、完投こそ逃したものの「９回に初めていって、ペース配分だったり気づくことがあった」と１１３球の熱投を振り返った。つぶやきが耳に残っていた