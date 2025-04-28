◆高校野球◇春季静岡県大会▽準々決勝常葉大菊川２−６桐陽（２７日・草薙球場）４強が出そろった。桐陽が今センバツ出場校の常葉大菊川に６―２と大金星を挙げた。望月佑哉投手（３年）が２失点完投。昨秋の県準々決勝で敗れた雪辱を果たして、春初の準決勝進出を果たした。東海切符が懸かる準決勝は５月３日、草薙球場において桐陽―日大三島、磐田南―聖隷クリストファーのカードで行われる。気合で投げ切った。桐陽の