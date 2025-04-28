◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―６ヤクルト（２７日・バンテリンドーム）心地良い打球音がこだました。ヤクルト・茂木栄五郎内野手（３１）が放った打球は猛烈な勢いで伸びて右翼フェンスを越えた。「入るとは思わなかったですけど最高の結果になってくれてよかった」。０―２の４回無死二、三塁、メヒアの１４９キロの直球を完璧に捉えた。２０日の巨人戦（神宮）以来、４戦１６打席ぶりの２号逆転３ラン。「３番・三塁」とし