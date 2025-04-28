大相撲夏場所（５月１１日初日・両国国技館）の番付が２８日、日本相撲協会から発表され、春場所で３度目の優勝を飾った大の里は２場所連続で東の正大関に就き、連続優勝と横綱昇進に挑戦する。新横綱として臨んだ春場所を途中休場した一人横綱の豊昇龍は、横綱２場所目で復権を期す。初のカド番だった先場所で辛くも８勝を挙げた大関琴桜は、引き続き西に座る。４場所続けて関脇を務める大栄翔は東に。元大関の霧島も３場所