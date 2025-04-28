日産が2025年3月期の連結決算で7500億円もの巨額最終赤字になる見通しだ。もはや日産単独で生き残るのは至難の状況となった。さらに、トランプ政権による関税アップに日産のみならず、ホンダも苦しむ。この危機をきっかけに、両社の再接近はあるのか――。井上久男氏のレポート「トランプ関税ショックが日産・ホンダを“再接近”させる鴻海と『日台4社連合』誕生か」の冒頭を紹介します。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆