4月27日、香港・シャティン競馬場で行われた、香港チャンピオンズデー8R・クイーンエリザベス2世カップ（G1・3歳上・芝2000m・11頭立て・1着賞金＝約3億円）でD.レーン騎乗の日本馬タスティエーラ（牡5・美浦・堀宣行）が勝利した。2着にも日本馬のプログノーシス（牡7・栗東・中内田充正）、3着にカリフ（せん6・F.ナス）が入った。勝ちタイムは2:00.51（良）。日本から参戦したリバティアイランド（牝5・栗東・中内田充正）