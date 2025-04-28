「ＤｅＮＡ２−１広島」（２７日、横浜スタジアム）広島が今季初の同一カード３連敗を喫した。初回に重盗を成功させて先取点を挙げたが、二回以降は封じられた。４月１０日以来の先発の玉村昇悟投手は７回２失点と力投も２敗目を喫した。以下、新井貴浩監督の一問一答。◇◇−先発・玉村は７回２失点。「ナイスピッチングだったね。勝ちをつけてやりたかったけどね」−初回はバウアーに対して足も絡めて、理想的