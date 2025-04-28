4月27日、香港・シャティン競馬場で行われた、香港チャンピオンズデー5R・チェアマンズスプリントプライズ（G1・3歳上・芝1200m・13頭立て・1着賞金＝約2億3000万円）でZ.パートン騎乗、カーインライジング（せん4・D.ヘイズ）が勝利した。2着に日本馬のサトノレーヴ（牡6・美浦・堀宣行）、3着にヘリオスエクスプレス（せん5・J.サイズ）が入った。勝ちタイムは1:07.88（良）。日本から参戦したルガル（牡5・栗東・杉山晴紀）