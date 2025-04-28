5月3日（土）京都競馬場で行われる、第30回ユニコーンステークス（G3・3歳オープン・ダ1900m）の登録馬は下記の通り。ダート三冠競走、東京ダービーへの前哨戦。1勝クラスで8馬身差と力の違いを見せていたクレーキング、堅実な走りを見せているメイショウズイウンなど17頭がエントリー。【中山6R】ナダル産駒 クレーキングが8馬身差圧勝17頭がエントリーヴィリアリート55.0カナルビーグル57.0クレーキング57.0ゴッドエスパ