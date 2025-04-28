お笑いタレント有吉弘行（50）が27日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。女性に性的暴行を加えた疑いで昨年10月に警視庁に書類送検され、先月、東京地検から東京地裁に在宅起訴されたジャングルポケットの元メンバー、斉藤慎二被告（42）がこの日、群馬・高崎市で開業した「バームSAITOU」の店頭に立ち、バウムクーヘンを販売したことについて言及した。「今日は気になるニュースが