現地時間5月3日（土）に、アメリカ合衆国ケンタッキー州のチャーチルダウンズ競馬場で行われるケンタッキーダービー（G1）の出馬表が発表された。●ケンタッキーダービー（G1）2025年5月3日(土)チャーチルダウンズ競馬場（アメリカ合衆国）12R：3歳ダート2000m・左発走予定時刻：日本時間 5月4日（日祝）7:57（現地時間：5月3日（土）18:57）発売開始時刻：日本時間 5月3日（土祝）7:00賞金総額：500万米ドル1着賞金：310万米