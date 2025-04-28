◆独立リーグ交流戦ＢＣ神奈川０―１５巨人３軍（２７日・小田原）巨人の浅野翔吾外野手（２０）が２７日、今季初アーチとなる満塁弾を放ち、復調の兆しを見せた。ＢＣ神奈川との３軍戦（小田原）に「１番・右翼」で先発し、７回１死満塁で甘く入った直球を捉えて中越えへ。「２軍、１軍で打たないと意味がないと思うので、しっかり継続していきたい」と冷静に振り返った。打撃の状態は底を脱したと言えそうだ。３回１死二塁