◆パ・リーグ楽天３ｘー２ソフトバンク＝延長１１回＝（２７日・楽天モバイル）思い切りよく振り抜いた楽天・小森の打球は風に乗り、多くのファンが待つ左翼席へ飛び込んだ。４年目で放ったプロ初本塁打。３回１死で前田純の内角高め、ボール気味の球をとらえて「インコースの真っすぐならどこでもいこうと思っていた。いい風が吹いていたので、いったかなと思いました」と笑顔で振り返った。人的補償で今季加入し、開幕は１