◆米大リーグカージナルス１―７ブルワーズ（２７日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２７）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ブルワーズ戦に「１番・右翼」でフル出場し、４打数２安打、１四球で３試合連続のマルチ安打をマークした。ヌートバーは、３回１死走者なしの２打席目に中前安打を放つと、６回先頭の３打席目にも左前安打を放った。９回先頭の５打席