俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の公式インスタグラムが２８日までに更新され、須原屋市兵衛役の里見浩太朗の米寿が祝福された。「米寿を迎えた里見浩太朗さんのお誕生日を、第１６回の撮影時にお祝いしました」と８８のろうそくが付いたケーキを前にした里見が、平秩東作役の木村了、蔦屋重三郎役の横浜流星、杉田玄白役の山中聡に囲まれた写真をアップ。続けて