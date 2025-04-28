◆米大リーグヤンキース１１―２ブルージェイズ＝第１試合（２７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が２７日（日本時間２８日）、本拠のブルージェイズとのダブルヘッダー第１試合に「２番・右翼」で先発出場し、４打数２安打で今季１２試合目のマルチ安打を放って打率４割（・４１２）をキープしている。９試合続けて本塁打が出ていないジャッジだがバットは熱い