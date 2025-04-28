米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２７日（日本時間２８日）、本拠地のロサンゼルスで行われたパイレーツ戦に１番指名打者で先発出場。二回の第２打席で右翼線二塁打を放つと、七回には右前打を放ち、２試合連続の複数安打をマークした。（デジタル編集部）初回の第１打席は四球。４番フリーマンの右前打でホームにかえった。打線がつながったドジャースはこの回４点を挙げて、逆転した。大谷は一死一塁で迎えた第２打席は