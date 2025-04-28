メーガン妃のライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」を正式にローンチして1か月。妃が新商品を匂わせるような動画を投稿、注目を集めている。妃は先週末、インスタグラムのストーリーでストロベリーを煮込む様子を公開。それに続いて「どう思う、リリ？」と娘のリリベット王女に問いかけるシーンを投稿した。試食した王女は「とても素敵だと思う」と答えている。残念ながら、いつも通り王女の顔は写っていないが、木のスプーン