小石原焼と高取焼で知られる福岡県東峰村で5月3〜5日、56カ所の窯元などで陶器を展示即売する「小石原民陶むら祭」（運営委員会主催）がある。春と秋の年2回催される村最大の陶器祭で、期間中は各窯元が通常の2割引きで販売する。会場の一つ、小石原焼伝統産業会館では午前と午後の1日2回、フリーカップ絵付け体験（1人千円、各日先着100人）と5寸皿の飛び鉋（かんな）体験（1人1300円、3日間計150人）がある。いずれも午前10