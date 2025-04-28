52歳でピアノに挑戦し、リストの難曲「ラ・カンパネラ」を独学で習得した佐賀市のノリ漁師をモデルにした映画「ら・かんぱねら」が筑後地区でも公開され、鈴木一美監督（69）が福岡県大川市で舞台あいさつした。「夢を諦めなければ結果につながることもあると、背中を押す映画になっている」として、主演の伊原剛志さんが自らピアノを猛特訓して撮影に臨んだ様子など、舞台裏を語った。映画は佐賀市のノリ漁師徳永義昭さん（64