日本相撲協会は28日、大相撲夏場所（5月11日初日、東京・両国国技館）の番付を発表し、嘉陽（25＝中村部屋）と栃大海（25＝春日野部屋）が新入幕を果たした。日体大出身の嘉陽は昨年6月に独立した中村部屋からは初の幕内力士。埼玉栄高出身の栃大海は、春日野部屋から2011年技量審査場所の栃乃若以来の14年ぶりの昇進となった。3月の春場所を制し、初の綱とりに挑む大関・大の里（24＝二所ノ関部屋）は2場所連続で東の正位。