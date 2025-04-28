TOKYO FMグループの「ミュージックバード」で放送のラジオ番組「ロコラバ-LoCo Lovers-」。地域の特性に合わせた新しいビジネスによって地域を活性化している人々にスポットを当て、地域におけるSDGsの新たなヒントを提供する生放送番組です。パーソナリティは、川久保秀一とアシスタントの横田香峰が務めます。4月20日（日）の放送では、公益社団法人 国土緑化推進機構の常務理事 今泉裕治（いまいずみ・ゆうじ）さんがゲストに登