【MLB】ツインズ 11-4 エンゼルス（4月25日・日本時間26日／ミネソタ）【映像】衝撃の一発に内野手が確信棒立ちエンゼルスのマイク・トラウトが、またもや衝撃的な一発を放った。4月25日（日本時間26日）に行われたツインズ戦で、トラウトは同日時点で両リーグトップに並ぶ今シーズン9号となるソロホームランを叩き出した。7回表、トラウトは151キロの鋭いシンカーを完璧に捉えた。打った瞬間文句なしの豪快アーチは、レフト