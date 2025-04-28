研ナオコ・野口典夫夫妻が、30日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)野口典夫、研ナオコ＝テレビ朝日提供芸能生活55年を迎えた研と芸能事務所の社長で研さんの仕事と生活をサポートする6歳下の夫・野口は結婚38年。夫婦でテレビのトーク番組に出演するのは4年前の同番組に続いて2回目だそうで、研は「前回は夫は緊張し過ぎて“おもしろさ”が出なかった」とボヤく。一方